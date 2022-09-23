Ціни на нафту знижуються через побоювання світової рецесії та зміцнення долара

Ціни на нафту впали у п'ятницю, 23 вересня, на тлі побоювань рецесії та зміцнення долара США. Втрати були обмежені побоюваннями щодо постачання після нової мобілізаційної кампанії Москви в її війні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали 0,5% до 90,05 доларів за барель, тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 0,4% до 83,19 доларів. Контракти на нафту Brent та WTI за тиждень знизилися на 1,5% та 2,3% відповідно.

"Слідом за прискоренням підвищення процентних ставок великими центральними банками ризик глобальної економічної рецесії затьмарює проблеми з поставками на нафтових ринках, попри недавню ескалацію російсько-української війни", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

При цьому вона зазначила, що падіння запасів у Стратегічному нафтовому резерві США до найнижчого рівня з 1984 року може, як і раніше, підтримувати ціни на нафту, оскільки на фізичних ринках все ще існують неминучі проблеми з дефіцитом пропозиції, в той час як ядерна угода з Іраном перебуває в глухому куті.

Після значного підвищення Федеральної резервної системи США на 75 базисних пунктів у середу втретє, центральні банки по всьому світу також підвищили відсоткові ставки, що підвищило ризик уповільнення економічного зростання.

"Ціни на сиру нафту залишаються волатильними, оскільки трейдери енергії борються із погіршенням перспектив попиту, який все ще вразливий для дефіциту", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

За його словами, пропозиції та жорсткі ринкові умови мають надати деяку підтримку нафти вище за рівень 80 доларів, але більш швидке скочування до глобальної рецесії триматиме ціни високими".

Високопоставлений представник Держдепартаменту США заявив, що зусилля щодо відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року зайшли в глухий кут через те, що Тегеран наполягає на припиненні розслідувань ООН з ядерного нагляду, що послаблює очікування постачання нафти з Ірану.