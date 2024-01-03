Ціни на газ обвалилися в США та Європі: що стало причиною

Газовий ринок США всього за один рік пройшов шлях від стрімкого зльоту до запаморочливого падіння. У Європі ціни також є на мінімумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ця зима обіцяє стати однією з м'яких за останні роки, що знизило попит на паливо для опалення та обрушило ф'ючерси на газ у США приблизно на 35% порівняно із січнем минулого року.

Це приголомшливий розворот для сировинного товару, який піднявся до 14-річного максимуму 2022 року після того, як Росія вторглася в Україну, а Європа зажадала американських постачань.

Тепер геополітична напруженість відійшла на другий план, оскільки погода була настільки теплою, що у Центральному парку Нью-Йорка у грудні була весняна температура.

Багато в чому це пов'язано зі зміною клімату та Ель-Ніньо, потеплінням тропічної частини Тихого океану, що може спричинити теплі зими на півночі США. Всесвітня метеорологічна організація оголосила минулий рік найспекотнішим за всю історію спостережень і очікується, що тепло триватиме ще кілька місяців.

Ціни одержують деяку підтримку від експорту зрідженого природного газу, провідним постачальником якого є США.

Але Європа – найважливіший ринок для цього палива - також переживає незвичайне тепло (навіть із урахуванням різкого похолодання у Скандинавії). Ф'ючерси на газ 2 січня впали до найнижчого рівня майже за п'ять місяців – 340 доларів за тисячу кубометрів.

Прогноз ціни

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період поступово знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшенню виробництва ЗПГ у США та країнах Африки, подальша орієнтація постачання дешевшого російського газу до Китаю та Індії, що зменшуватиме попит на нього з боку цих країн на інших ринках, а також більш збалансоване накопичення запасів у зв'язку з поставками СПГ.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни впадуть на 61,9% до 517,1 доларів за тисячу кубометрів, у 2024 році зростуть на 2,9% до 532,3 доларів, у 2025 році впадуть на 18,9% до 431, 8 доларів.