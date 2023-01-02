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Ціни на газ у Європі продовжили падіння на початку року: що стало причиною

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Україна, Понеділок 02 січня 2023 15:48
Ціни на газ у Європі продовжили падіння на початку року: що стало причиною Фото: ціни на газ у Європі впали через теплу погоду (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейські ціни на природний газ почали 2023 зі зниження знижуватися, оскільки м'яка погода стримала попит. Ф'ючерси на біржі TTF в Нідерландах опустилися на 4,5% до 72,9 євро за мегават-годину (близько 820 доларів за тисячу кубометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ціни впали до найнижчого рівня з 21 лютого, продовживши три тижні чистого зниження. Прогнози погоди вказують на те, що температури перевищать сезонні норми для більшості регіону протягом наступних двох тижнів, що допоможе Європі уникнути виснаження запасів у період зими.

Ціни на газ у Європі продовжили падіння на початку року: що стало причиною

Після року крайньої волатильності - коли ціни на енергоносії досягли рекордно високого рівня на тлі війни Росії з Україною - ринок починає 2023 менш напруженим. Ціни на газ у грудні знизилися приблизно на 47%, оскільки Європі вдалося замінити більшу частину російських потоків постачанням зрідженого газу.

Більш високі температури протягом тривалого періоду у поєднанні з типовим уповільненням промислового попиту наприкінці року можуть допомогти регіону зберегти запаси достатньої кількості до кінця сезону. Нижчі ціни на газ також є полегшенням для європейської економіки, на яку чинить тиск високий рівень інфляції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що енергетична криза, спричинена вторгненням Володимира Путіна в Україну, стала "важким випробуванням" для найбільшої економіки континенту і закликала громадян продовжувати економити енергію в наступні місяці. За даними Gas Infrastructure Europe, за останній тиждень рівень запасів газу в Німеччині зріс до 90% порівняно із середнім п'ятирічним показником 73% для цієї пори року.

Нові термінали щодо прийому ЗПГ "роблять нашу країну та Європу незалежними від російського газу у довгостроковій перспективі", - сказав Шольц у своєму новорічному зверненні до нації.

Нагадаємо, ціни на газ, які ще наприкінці літа 2022 року перевищували 300 євро за мегават-годину, до середини грудня знизилися до 130 євро, а до кінця грудня - до 80 євро за мегават-годину. до рівня, на якому вони востаннє були на початку російського вторгнення в Україну.

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