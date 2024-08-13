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Ціни на газ у Європі падають другий день поспіль: що стало спричиною

Нідерланди, Вівторок 13 серпня 2024 14:39
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Ціни на газ у Європі падають другий день поспіль: що стало спричиною Фото: Ціни на газ у Європі впали, оскільки транзит через Україну зберігся (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на природний газ у Європі знижуються другий день поспіль на тлі ознак того, що російський газ поки що продовжуватиме йти через Україну, що сповільнило стрімке зростання ставок на підвищення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах впали на 1% до 39,1 євро за мегават-годину (близько 440 доларів за тисячу кубометрів).

Геополітичні ризики – спочатку на Близькому Сході, потім у Східній Європі – струсили ринок на початку цього місяця, змусивши трейдерів купувати захист від високих цін на газ. Деякі з цих побоювань почали вщухати і ціни стабілізувалися після зростання на 9% з початку серпня.

Ціни на газ у Європі падають другий день поспіль: що стало спричиною

"Тепер, коли Росія та Україна заявили, що хочуть продовжити постачання газу, частина премії за ризик знижується. Але премія за ризик з боку Близького Сходу, як і раніше, залишається реальністю", - сказала Флоренс Шміт, європейський енергетичний стратег Rabobank, зазначивши, що ціни залишаться досить високими.

Європа також йде до опалювального сезону з великими запасами, а потоки від провідного постачальника Норвегії є відносно стабільними перед важким періодом технічного обслуговування наприкінці цього місяця. Промисловий попит на паливо також залишається слабким.

З'являються ознаки того, що спекулятивні ставки на вищі ціни, можливо, досягли своєї максимальної точки після досягнення меж ризику.

"Накопичення значної чистої довгої спекулятивної позиції на ф'ючерсних ринках може стати рецептом для значного падіння цін, якщо геополітичні та військові страхи відступлять", - заявив Девід Окслі, головний економіст з клімату та сировинних товарів лондонської Capital Economics.

Нагадаємо, бої у Курській області призвели до стрибка цін на газ у Європі. Це сталося через побоювання припинення постачання після того, як Росія втратила контроль над газовимірювальною станцією "Суджа".

Однак, за даними Bloomberg, Росія та Україна мають намір продовжувати постачання трубопровідного газу до Європи.

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