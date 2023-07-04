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Ціни на електроенергію в Європі падали на один день, - експерт

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Вівторок 04 липня 2023 15:10
Ціни на електроенергію в Європі падали на один день, - експерт Фото: ціни на електроенергію в Європі падали на один день (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Через комбінацію декількох факторів ціни на електроенергію в Європі досягали від’ємних значень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика інвестиційної компанії Dragon Capital Дениса Сакву.

"Це був один день, це були вихідні, сильний вітер. Вот так відреагували європейські ринки, що там були від’ємні ціни. Зараз вони вже повернулися на нормальний рівень. Тобто це був доволі специфічний день в Європі. Подібні до цього ситуації будуть повторюватись", - сказав він.

Він також додав, що Україна могла б скористатись ситуацією на енергоринку Європи та імпортувати дешеву електроенергію, проте в той час українська енергосистема не потребувала цього.

Саква наголосив, що Україна потребує електроенергію у вечірні години, тоді як в ці години в Європі такої ситуації вже немає.

"Таке буде повторюватись у майбутньому, але це важко передбачити і ефективно використати", - підкреслив аналітик.

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