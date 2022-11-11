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Ціна знижені. Попит на житло в Бучі та Ірпені досі не відновився

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Україна, Київ, П'ятниця 11 листопада 2022 13:53
Ціна знижені. Попит на житло в Бучі та Ірпені досі не відновився Фото: Заміський будинок під Києвом (КГ Loft City)
Автор: Катерина Гончарова

В Україні стали частіше купувати заміські будинки. Але житло, яке розташоване по напрямку Житомирської і Варшавської траси, і досі практично не купують. Людей все ще відлякує відлуння окупації Бучі та Ірпеня і страхи щодо можливого повторного наступу з Білорусі.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Будинок під Києвом: скільки коштує нерухомість поблизу столиці".

За словами опитаних РБК-Україна експертів, приваті будинки у та Бучанському районі до повномасштабної війни коштували дорожче, ніж по Вишгородському та інших напрямках. Але зараз ситуація інша: ціни там значно знижені.

Якщо раніше готовий двоповерховий будинок із 3-5 сотками землі коштував там мінімум 200 тисяч доларів, то зараз їх намагаються продати хоча б за 150.

"Було багато людей з півдня України, які шукали будинки під Києвом. І коли я говорила, що є класні пропозиції у Бучі, Ірпені, Гореничах або Стоянці, казали: "Вибачте, ні. Ми із такого щойно виїхали, не хочемо більше ризикувати, тому навіть не показуйте нам цей напрямок", – поділилася спостереженнями рієлтор Світлана Бащук.

Водночас покупці активно цікавляться південним і південно-західним напрямком. Продажі відновилися і у Вишгородському районі. Популярне для заміського житла село Гатне по південному напрямку - від нього всього кілька кілометрів до синьої гілки метро в Києві. Однак і там ціни значно знижені: замість довоєнних 200 тисяч доларів житло продають на 40-50 тисяч дешевше.

"Зараз популярний Одеський напрямок: Крюківщина, Гатне, Юріївка, Тарасівка – місця, де й раніше було відносно спокійно. Гатне й зараз залишається затребуваним: звідти недалеко до метро Теремки, всього 3-4 кілометри. Але ціни просіли всюди. В Гатному до війни дешевше ніж 200 тисяч двоповерхових будинків взагалі не було. Навіть ціни на коробки з чистовою обробкою стартували мінімум від 180 тисяч. А вже сьогодні за 160-175 по цьому напрямку можна знайти великі будинки площею 140 квадратів із готовим ремонтом", – розповідає Світлана Бащук.

Раніше повідомлялося, скільки коштів потрібно українцям для життя в Іспанії.

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