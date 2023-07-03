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Ціна на електрику в Україні нижче, ніж в Словаччині, Угорщині та Румунії, - Оператор ринку

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Понеділок 03 липня 2023 14:08
Ціна на електрику в Україні нижче, ніж в Словаччині, Угорщині та Румунії, - Оператор ринку Фото: ціна на електрику в Україні нижче, ніж в Словаччині, Угорщині та Румунії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Ціна на електроенергію в Україні 3 липня нижче, ніж в сусідніх Словаччині, Угорщині та Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram державного підприємства Оператор Ринку.

3 липня середньозважена ціна електрики в Україні становить 3,80 грн/кВт.година або 95 євро за 1 МВт.годину.

Відповідно в Словаччині ціна склала 97 євро (3,90 грн/кВт.година), в Угорщині та Румунії - 98 євро (3,93 грн/кВт.година).

За даними державного підприємства, з початку 2023 року середня ціна електроенергії в Україні складала 75 євро за МВт.година. Це на 40% дешевше, ніж в Польщі і на 35% дешевше ніж в Словаччині.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року українська енергосистема приєдналася до єдиної енергосистеми ЄС. В рамках інтеграції, Україна взяла на себе зобов’язання імплементації європейські правила роботи енергоринку, в тому числі скасувати штучні цінові обмеження (price-cap), які обмежують вільну торгівлю електроенергією.

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