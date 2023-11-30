Цілі - військові об'єкти та інфраструктура. Ігнат розкрив деталі нічної атаки

Російські загарбники в ніч на 30 листопада атакували Україну "шахедами" з двох напрямків. Цілями ворога були військові об'єкти та критична інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Всі цілі зрештою відомі. Ми можемо здогадуватися, ми не можемо офіційно про це говорити - це і військові об'єкти, і об'єкти критичної інфраструктури наші. Зазвичай ворог кожен "шахед" запрограмовує на ту чи іншу ціль", - сказав Ігнат.

Речник додав, що кожного разу російські загарбники коригують маршрути польотів "шахедів". Їх змінюють, щоб українська протиповітряна оборона не встигла приготуватися до удару.

За словами Ігната, цієї ночі росіяни випустили дрони-камікадзе з двох напрямків: Приморсько-Ахтарська і окуповуваного Криму.

"Саме з цих двох напрямків летіли "шахеди". Перша хвиля була успішно знищена на Одещині. Далі противник, застосовуючи кілька напрямків, і в північні області були направлені БПЛА, знищувалися по мірі слідування. Також захід аж до Хмельницької області, там закінчуються їхні маршрути, там добивають останніх", - заявив він.

Що ще відомо про атаку

Цієї ночі повітряна тривога лунала у низці східних, південних, центральних та північних областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти випустили 20 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 14 з них.

У Хмельницькій області працювали сили ППО. У Шепетівському районі було пошкоджене агропідприємство. На щастя, ніхто не постраждав.

Також окупанти вдарили по Донецькій області ракетами С-300. Під удар потрапили Покровськ, Мирноград і Новоградівка. Постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини.