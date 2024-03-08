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Цієї зими АЕС, ТЕС і ТЕЦ працювали на максимумі, - "Укренерго"

П'ятниця 08 березня 2024 12:45
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Цієї зими АЕС, ТЕС і ТЕЦ працювали на максимумі, - "Укренерго" Фото: в "Укренерго" заявили, що цієї зими АЕС, ТЕС і ТЕЦ працювали на максимумі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Теплова та гідрогенерації доклали усіх зусиль для відновлення після обстрілів генеруючого обладнання, щоб українці мали достатньо електроенергії цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора з управління ОЕС України, головного диспетчера НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка.

За його словами, споживання електроенергії цієї зими було на найвищому від початку повномасштабного вторгнення рівні. І пройти опалювальний сезон без обмежень дозволила, перш за все, активна робота енергетиків над відновленням пошкоджених об’єктів генерації та системи передачі електроенергії.

"Ми ввійшли в літо досить слабкі. Але всі були максимально сконцентровані й всі зусилля були направлені на відновлення. По обладнанню "Укренерго" ми відновили досить багато і вже входячи в ОЗП, не було жодного регіону, де були б обмеження. Всі споживачі могли споживати достатню кількість електроенергії. Що стосується теплової та гідрогенерації, то компаніями були докладені всі зусилля для того, щоб відновити генеруюче обладнання. Було включено досить багато енергоблоків", - зазначив він.

Експерт також розповів, що цієї зими спостерігався тривалий період низьких температур - близько мінус 15°C. В ці періоди фіксувалося рекордне споживання, яке покривалося всім наявним парком генеруючого обладнання, яке було в Україні в цей період.

За його словами, атомна та теплова генерація працювали на максимальній потужності. Також він зазначив, що ця зима була з досить великою водністю по Дніпру та Десні, тому виробництво електроенергії на гідростанціях перевищувало виробництво більшості років навіть довоєнного періоду.

Нагадаємо, напередодні гендиректор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв повідомив, що цієї зими все доступне обладнання теплоелектростанцій компанії працювало на максимумі.

За його словами, енергоблоки ТЕС ДТЕК працювали не лише для балансування, як зазвичай, але і базовим навантаженням, щоб забезпечувати базовий рівень електроенергії.

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