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Ці люди відчувають наслідки: представник ЄС про санкції проти російських олігархів

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 11:03
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Ці люди відчувають наслідки: представник ЄС про санкції проти російських олігархів Фото: ЄС продовжить запроваджувати санкції проти російських олігархів (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Євросоюз продовжить санкційний тиск на російських олігархів. Ці заходи показали свою ефективність.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван.

Як зазначив спецпредставник, зараз у ЄС великий список осіб, до яких застосовано санкції. Для багатьох олігархів це включало арешт їх активів, зокрема нерухомість, будинки, яхти і так далі, заморожування банківських рахунків, позбавлення можливості отримувати прибуток від компаній, що їм належать.

"Я маю на увазі, що це вже зроблено. Ми постійно оновлюємо список. Ми, звичайно, запроваджуємо санкції проти багатьох суб'єктів у Росії, які беруть участь у війні, або у військовому аспекті, або через економічну підтримку. І це безперервний процес", - сказав він.

За його словами, 14 пакет містить новий список імен. "Це впливає на цих людей. Їхні банківські рахунки в Європі заморожені, вони не можуть поїхати до Європи, тому це, безумовно, має наслідки для них, і ми постійно переглядаємо цей список", - упевнений О'Салліван.

Санкції ЄС

З березня 2014 року ЄС запроваджує обмежувальні заходи щодо Росії у відповідь на окупацію Криму (2014 рік) повномасштабне вторгнення в Україну (2022 рік)

Ці заходи покликані послабити економічну базу Росії, позбавивши її найважливіших технологій та ринків і значно обмеживши її здатність вести війну.

Обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, застосовуються загалом до більш ніж 2100 фізичних та юридичних осіб.

Зараз у ЄС готують новий 14-й пакет, який буде узгоджено до того, як Будапешт займе головування в ЄС у липні.

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Санкції проти Росії Російська Федерація
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