Тшасковський vs Навроцький: як Україна і Зеленський стали гарячими темами дебатів у Польщі

Під час останніх польських теледебатів тема України стала приводом для гучних обговорень. Обидва кандидати обмінялися жорсткими заявами, а також згадали українського президента Володимира Зеленського та Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Під час п'ятничних теледебатів обидва кандидати, Кароль Навроцький та Рафал Тшасковський, мали ставити один одному по три запитання в шести тематичних блоках, присвячених:

охороні здоров'я,

міжнародній політиці,

економіці,

соціальній політиці,

безпеці,

світогляду.

Питання міграції та України, серед іншого, неодноразово виникали в дискусії.

Зокрема Навроцький звинуватив опонента в брехні, коли той повідомив, що "він був тим, хто прописав у документах ЄС, що якщо Польща допоможе українцям, то більше нікого не прийме".

Навроцький попросив кандидата від "Громадянської коаліції" Тшасковського вказати конкретний документ, на що той відповів, що йдеться про постанову від 2015 року.

"Я не думаю, що у 2015 році в Україні вже була війна", - сказав Навроцький.

Проте Тшасковський відповів, на це та зауважив, що окупація Криму вже є війною.

Під час блоку питань з безпеки Тшасковський запитав Навроцького, серед іншого, про спротив щодо вступу України до НАТО, зазначивши, що він з цього питання говорить те саме, що й російський диктатор Володимир Путін.

"Я говорю мовою польок і поляків... Якщо президент Зеленський погано до нас ставиться, ми маємо право про це сказати. І мільйони поляків у Польщі сьогодні хотіли б це сказати, але не можуть, бо одразу з'являється гасло "ви говорите путінську пропаганду", - заявив Навроцький.

За його оцінкою, "як людина, яку переслідує Російська Федерація", він може бути "голосом тих, хто не згоден з тим, що Україна заливала нас зерном і створює нерівні умови конкуренції".

Коментарі після дебатів

Після дебатів Навроцький заявив журналістам, що "не дізнався нічого нового" від Тшасковського, але заявив що самі дебати нібито "забезпечать йому перемогу на президентських виборах".

Тшасковський, з іншого боку, стверджував, що "потрібно робити ставку на досвід і на того, хто буде співпрацювати з урядом".