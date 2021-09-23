Из-за пандемии COVID-19 церемония вручения Нобелевских премий снова пройдет в формате телетрансляций. Лауреатов не будут приглашать в Стокгольм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Нобелевского комитета .

Сообщается, что Нобелевская неделя пройдет с 6 по 12 декабря, а до этого в октябре объявят всех лауреатов. Пресс-конференции будут транслироваться на официальных цифровых каналах Нобелевской премии.

Лауреаты получат медали и дипломы в своих странах. Официальная часть в декабре будет объединена с церемонией награждения в Стокгольмской ратуше. При этом уточняется, что норвежский Нобелевский комитет пока оставляет открытой возможность приветствовать лауреатов в Осло, окончательное решение объявят в середине октября.

"Неопределенность в отношении развития пандемии и возможностей международных поездок является причиной того, что лауреаты 2021 года получат свои медали и дипломы в своих странах", - заявил исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен.