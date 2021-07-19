Цены на нефть впервые с июня упали ниже 70 долларов за баррель

Цены на нефть сегодня, 19 июля 2021 года, ускорили падение и впервые с июля опустились ниже отметки 70 долларов за баррель. С начала сегодняшних торгов она подешевела на 5 процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE .

Сообщается, что по состоянию на 17:03 по киевскому времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года опустилась 69,91 долларов за баррель. Сегодняшнее падение составило 5%.

В последний раз цены на нефть Brent были ниже 70 долларов за баррель 1 июня текущего года.

Отметим, на данный момент нефть немного отыграла падение и торгуется на отметке чуть выше 70 долларов за баррель.