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Цены на нефть впервые с июня упали ниже 70 долларов за баррель

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Понедельник 19 июля 2021 17:40
Цены на нефть впервые с июня упали ниже 70 долларов за баррель Фото: нефть дешевеет и уже опустилась ниже 70 долларов (freepik com)
Автор: РБК-Украина

Цены на нефть сегодня, 19 июля 2021 года, ускорили падение и впервые с июля опустились ниже отметки 70 долларов за баррель. С начала сегодняшних торгов она подешевела на 5 процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Сообщается, что по состоянию на 17:03 по киевскому времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года опустилась 69,91 долларов за баррель. Сегодняшнее падение составило 5%.

В последний раз цены на нефть Brent были ниже 70 долларов за баррель 1 июня текущего года.

Отметим, на данный момент нефть немного отыграла падение и торгуется на отметке чуть выше 70 долларов за баррель.

Напомним, РБК-Украина писало, что цены на нефть снижаются после того, как группа ОПЕК+ преодолела внутренние разногласия и согласилась нарастить добычу.

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