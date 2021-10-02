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Цены на газ превысили 30 гривен: поставщики установили тарифы на октябрь

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Украина, Суббота 02 октября 2021 07:23
Цены на газ превысили 30 гривен: поставщики установили тарифы на октябрь Фото: поставщики газа подняли цены до 30 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения. В октябре цены резко выросли, однако годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайтах компаний.

Месячные цены, которые компании предлагают на октябрь, иногда превышают 30 гривен за кубометр. В частности, "Киевгазэнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 в августе - 15,76 гривен за кубометр.

Высокие цены и у других поставщиков: "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривен (в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Некоторые компании предлагают газ на месяц значительно дешевле. Месячный тариф - YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь. "Полтавагаз сбыт" предлагает тариф на уровне 19,80 гривен. "Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на октябрь на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Однако большинство поставщиков отказались от месячных тарифов, оставив только годовое предложение. В частности, это касается компаний под брендом "Твой Газсбыт", на которые приходится значительная часть рынка. Не предлагает месячный тариф и "Нафтогаз Украины".

Между тем, базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до 9 гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 гривен за кубометр.

Процедура смены поставщика газа максимально упрощена, и сотни тысяч бытовых потребителей уже сделали это.

Как сообщало РБК-Украина, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.

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