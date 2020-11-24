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Цены на газ для населения: сколько платят в Украине и в странах ЕС

Вторник 24 ноября 2020 15:46
Цены на газ для населения: сколько платят в Украине и в странах ЕС
Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы платят за газ в 3,7 раза меньше

Цены на природный газ для домохозяйств в странах Европейского союза (ЕС) в первой половине 2020 года были стабильными и составили 6,6 евро за 100 кВт⋅ч. В переводе на кубометры это примерно 680 евро за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, выраженные в евро средние цены на газ для домашних хозяйств в первой половине 2020 года были самыми низкими в Латвии, Венгрии и Румынии (3,2 евро за 100 кВт⋅ч) и Литве (3,6 евро), а самыми высокими - в Нидерландах (10,0 евро), Швеции (9,8 евро), Франции (7,9 евро) и Дании (7,5 евро).

Налоги и сборы составили 33% счетов за газ, взимаемых с домохозяйств в ЕС в первой половине 2020 года. Евростат дает цены по 24 странам ЕС.

Цены на газ для населения: сколько платят в Украине и в странах ЕС

Таким образом, цены на газ в среднем в странах ЕС были в 3,7 раза выше, чем для населения в Украине. Средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м, что по официальному курсу НБУ составляет 185,2 евро за 100 кВт⋅ч.

Как сообщало РБК-Украина, во втором квартале 2020 года расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 13,9%.

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