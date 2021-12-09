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Цены на бензин снижаются: цены топливо на АЗС

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Украина, Четверг 09 декабря 2021 13:48
Цены на бензин снижаются: цены топливо на АЗС Фото: цены на бензин снижаются на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 9 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин снижаются: цены топливо на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,51 гривен за литр (-0,04 гривен), на бензин А-95 - 30,27 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 29,54 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 19,07 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин снижаются: цены топливо на АЗС

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 1 декабря.

Расчетные цены для бензина снижены на 1,27 гривен с 27,15 гривен до 25,88 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 56 копеек с 23,83 гривен до 23,27 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,88 гривен за литр, дизельного топлива - 30,27 гривен за литр.

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Цены на бензин
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