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Цены на бензин растут: сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Вторник 30 ноября 2021 13:35
Цены на бензин растут: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин выросли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине 30 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизельное топливо и автогаз стабильны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,63 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 31,41 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 30,33 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 19,06 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин растут: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 22 ноября.

Расчетные цены для бензина снижены на 1,03 гривен с 28,18 гривен до 27,15 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 72 копейки с 24,55 гривен до 23,83 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,15 гривен за литр, дизельного топлива - 30,83 гривен за литр.

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Цены на бензин
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