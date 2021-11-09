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Цены на бензин прекратили рост, автогаз еще дорожает: ситуация на АЗС

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Киев, Вторник 09 ноября 2021 13:26
Цены на бензин прекратили рост, автогаз еще дорожает: ситуация на АЗС Фото: цены на бензин остановили рост (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 9 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим днем не изменились. Автомобильный газ в среднем подорожал на 6 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин прекратили рост, автогаз еще дорожает: ситуация на АЗС

Фото: цены на бензин (инфографика РБК-Украина)

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,83 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,61 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 18,65 гривен за литр (+0,06 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин прекратили рост, автогаз еще дорожает: ситуация на АЗС

Напомним, на сегодня действуют расчетные цены для бензина на уровне 28,40 гривен за литр, на дизельное топливо - до 24,90 гривен за литр. Это означает, что с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,40 гривен за литр, дизельного топлива - 31,90 гривен за литр.

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