Цены на бензин прекратили рост, автогаз еще дорожает: ситуация на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 9 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим днем не изменились. Автомобильный газ в среднем подорожал на 6 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Фото: цены на бензин (инфографика РБК-Украина) По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,83 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,61 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 18,65 гривен за литр (+0,06 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: