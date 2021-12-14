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Цены на бензин еще немного снизились: сколько стоит топливо на АЗС

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Вторник 14 декабря 2021 14:31
Цены на бензин еще немного снизились: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин стабилизировались (Tom Dulat/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились, подешевев в среднем на одну копейку. Стоимость автомобильного газа остается возле отметки 19 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин еще немного снизились: сколько стоит топливо на АЗС

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,49 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,25 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 29,52 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 19,07 гривен за литр (+0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин еще немного снизились: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, с 1 декабря расчетные цены для бензина были снижены с 27,15 до 25,88 гривен за литр, для дизельного топлива - с 23,83 гривен до 23,27 за литр.

Это означает, что с учетом максимальных наценок цены на бензин в рознице не могут превышать 30,88 гривен за литр, дизельного топлива - 30,27 гривен за литр.

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