Цены на АЗС в Украине снижаются

Фото: АЗС (УНИАН)

Дешевеют все виды топлива

Розничные цены на автомобильное топливо в Украине сегодня, 4 июля, снижаются по сравнению с предыдущим торговым днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние цены составили:

бензин А-92 - 28,58 грн (- 0,12 грн),

бензин А-95 - 29,58 грн (-0,14 грн),

бензин А-95+ - 30,83 грн (-0,15 грн)

ДТ - 28,60 грн (-0,13 грн)

Автогаз - 13,01 грн (-0,04 грн)

Цены на топливо АЗС в Киеве:

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,69 29,49 30,39 28,99 13,29 WOG 29,99 30,99 31,99 29,99 13,48 AMIC 28,79 29,79 30,79 28,49 12,79 БРСМ-Нафта 25,99 26,99 28,79 25,49 12,99 Укрнафта 29,00 30,00 30,50 30,00 13,00 Shell 29,49 30,79 33,29 29,79 13,09 ОККО 29,99 30,99 31,99 29,99 13,49 SUN OIL 26,49 27,49 28,49 25,99 12,99 Авиас 28,95 29,95 30,45 30,00 Glusco 28,35 29,35 31,35 28,35 12,99 Авантаж 7 27,45 28,49 29,15 25,95 12,15 UPG 27,20 28,20 31,60 26,20 12,80 Mango 25,99 26,99 ‒ 24,99 12,25 SOCAR 30,49 31,49 32,49 30,49 13,79 Маркет 27,47 28,48 ‒ 27,72 Luxwen 27,39 27,89 30,29 29,29 13,09 Chipo 26,79 27,29 30,89 25,79 28,58 29,58 30,83 28,60 13,01

Напомним, по данным Государственной службы статистики, за январь-май среди товаров больше всего подешевел газ сжиженный для автомобилей - на 6,9% до 13,5 грн за литр, однако за май его цена выросла на 2,3%. Кроме того, цены на бензин А-95 упали до 1,3% до 30,0 грн за литр.