Цены на АЗС в Киеве практически не изменились

Новости Энергетика 24.07.2018 - 14:06
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

На АЗС немного подорожал автомобильный газ

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 24 июля 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились, цены на автомобильный газ незначительно выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,69

29,39

30,29

27,49

14,45

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

14,45

AMIC

28,99

29,49

30,49

27,99

14,09

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

14,19

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,90

Shell

30,39

31,39

33,59

28,89

14,19

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

14,49

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,80

13,99

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

27,25

13,85

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

13,55

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

13,90

Mango

26,59

27,59

28,99

25,49

13,55 (+0,40)

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

14,49

Маркет

26,99

27,99

25,80

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,99 (+0,20)

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

13,49
 

28,77

29,66

30,43

27,48

14,04 (+0,03)

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Киева на три дня ограничат движение всех видов транспорта.

 

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Теги:  Киев,  АЗС,  бензин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС