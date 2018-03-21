Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Цены на АЗС в Киеве незначительно снизились  

НовостиЭнергетика    21.03.2018 - 13:37
Фото: заправка (Pixabey)
Фото: заправка (Pixabey)

В Киеве немного подешевел автомобильный газ

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 21 марта 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем незначительно снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95". 

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,59

29,59 (+0,60)

30,49 (-1,00)  

27,09 (+0,10)

13,39

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,39

AMIC

28,49 (-0,20)

29,99

30,99

27,49

12,19 (-0,10)

БРСМ-Нафта

26,89

27,59

28,59

25,79

12,59

Укрнафта

27,50

28,00

28,50

26,00

11,65 (-0,60)

Shell

30,29

31,29

33,49

28,79

12,89 (-0,40)

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

SUN OIL

27,40

27,90

28,90

25,90

11,70

Авиас

27,45

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,55

29,55

30,55

27,05

12,99

Народна

27,55

28,05

28,55

25,95

12,55

UPG

27,70

28,70

31,50

25,90

12,30

Mango

26,69

27,89

30,49

25,49

11,55

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

Маркет

27,27

27,72

25,49

12,24

Luxwen

28,49

29,49

27,49

11,99
 

28,79 (-0,02)

29,70 (+0,07)

30,57 (-0,07)

27,39 (+0,01)

12,55 (-0,07)

 

Напомним, ранее сообщалось, что автопроизводство в Украине за месяц почти вдвое превысило результат февраля 2017 года.

 

Непогода в Украине: в Киеве снег, на дорогах - гололедица
Теги: АЗС, Киев, бензин
"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке
В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением
"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)
"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом
On Top