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У центрі Дніпра спалахнула сильна пожежа (фото, відео)

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Дніпро, Субота 03 грудня 2022 11:58
У центрі Дніпра спалахнула сильна пожежа (фото, відео) Фото: в центрі Дніпра спалахнула сильна пожежа (dnipro_now)
Автор: Марія Кучерявець

У Дніпрі сьогодні, 3 грудня сталася сильна пожежа. Вогонь та великий стовп диму здіймається в центрі міста, на місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

"3 грудня, у середмісті Дніпра почалася сильна пожежа. Попередньо, горить закинута будівля, але чекаємо уточнень від рятувальників. Вогнеборці вже на місці події і займаються гасінням вогню", - пишуть ЗМІ.

Також очевидці повідомляють про те, що дим видно навіть з лівого берега, а вулиці поблизу осередку займання затягнуло густим димом.

Зазначимо, що наразі офіційних коментарів щодо причин пожежі немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дніпрі спалахнула велика пожежа на електропідстанції. Внаслідок чого деякі місцеві жителі залишилися без світла.

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