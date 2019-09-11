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"Центрэнерго" инвестировало в первую в Украине газоочистную установку на Трипольской ТЭС

Новости » Энергетика    11.09.2019 - 17:19
"Центрэнерго" инвестировало в первую в Украине газоочистную установку на Трипольской ТЭС
Иллюстративное фото (из открытых источников)

"Центрэнерго" инвестировало в газоочистную установку на энергоблоке №2 Трипольской ТЭС

ПАО "Центрэнерго" инвестировало в строительство первой в Украине полномасштабной газоочистной установки на энергоблоке №2 Трипольской ТЭС. Об этом журналистам сообщил и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимир Потапенко, сегодня, на Трипольской ТЭС в Киевской области, передает РБК-Украина.

"Центрэнерго" понимает всю ответственность, которую мы, как бизнес, несем перед жителями региона, в котором мы работаем. Для улучшения экологической ситуации в Киевской области на Трипольской ТЭС была запущена полномасштабная установка очистки дымовых газов от двуокиси серы. Это строительство готовилось годами, но именно нашей команде совместно с профессионалами ТЭС, удалось довести до конца такой важный проект", - сообщил Потапенко.

По его словам, установка была разработана по технологии полусухой очистки дымовых газов при участии европейской фирмы RAFACO SA.

"Данный метод очистки уже успешно применяется на электростанциях в Польше, где отмечен положительный опыт внедрения и эксплуатации сероочисток. Также внедрение таких установок соответствует требованиям Энергетического сообщества, в котором состоит Украина", - сказал и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго".&quot;Центрэнерго&quot; инвестировало в первую в Украине газоочистную установку на Трипольской ТЭС

Стоимость проекта составляет 580 млн гривен. На сегодняшний день уже профинансировано более 501 млн гривен. Из них более 193 млн гривен профинансировало "Центрэнерго", еще 308 млн гривен - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Трипольская ТЭС - первая среди остальных станций, где установлена такая сероочистка. Для Украины это пилотный проект. Строительство сероочистки началось в августе 2013 года в рамках реконструкции блока №2 и проводилось в несколько этапов. Одна из причин задержки строительства - смена руководителей "Центрэнерго", некоторые из них не понимали важность этого проекта. Но сегодня эти проблемы позади и мы имеем достроенный объект. Сейчас польские специалисты проводят обучение наших сотрудников. Сероочистка была запущена два дня назад, но мы уже фиксируем уменьшение количества выбросов в 50 раз: рукавный фильтр позволяет очистить воздух от твердых частиц с 2500 миллиграмм до 50 миллиграмм. Это полностью соответствует европейским стандартам", - рассказал директор Трипольской ТЭС Петр Кравец.

&quot;Центрэнерго&quot; инвестировало в первую в Украине газоочистную установку на Трипольской ТЭС

В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

Напомним, ранее ПАО "Центрэнерго" в рамках подготовки к отопительному сезону заключило договора на поставку более 1 млн тонн угля на сентябрь 2019 года.

Отопительный сезон: "Центрэнерго" закупит больше 1 млн тонн угля "Центрэнерго" поможет госшахтам выплатить горнякам долги по зарплате, - замминистра энергетики
Новости Украины ЦентрэнергоТрипольская ТЭС
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