В центре Киеве на выходные ограничат движение транспорта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение автотранспорта ограничат через спортивные мероприятия

В Киеве 25 и 26 мая в связи с проведением велосипедных гонок "Race Horizon Park 2019" и спортивно-массового благотворительного мероприятия "Пробег под каштанами" будет ограничено движение транспортных средств на некоторых улицах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД в Facebook.

Сообщается, что улицы Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до аллеи Героев Небесной Сотни будет ограничено движение с 06:00 25 мая до 22:00 26 мая.

"25 мая "Race Horizon Park Maidan" будет проходить с 5:30 до 17:30 по маршруту: от улицы Михайловской улицы Крещатик — бульвара Т. Шевченко — площадь Победы — проспект Победы — разворота перед Шулявским путепроводом проспекта Победы — площади Победы — бул. Т. Шевченко — улицы Крещатик", - сообщили в МВД.

В воскресенье, 26 мая "Race Horizon Park Classic" должна проходить с 06:00 до 17:00. Мероприятие должно состояться по маршруту ул. М. Гринченко - вул. В. Брожка - проспект Лобановского - улица Головко - улица Протасов Яр - улица М. Гринченко.

26 мая с 08:00 до 15:00 должно состояться пробег. Пробег пройдет по маршруту Площадь Независимости - ул. Крещатик - площадь Льва Толстого - вул. Большая Васильевская - разворот на улице Деловой - вул. Большая Васильевская - площадь Льва Толстого - вул. Крещатик - Майдан Независимости.

Фото: места проведения соревнований (facebook.com/mvs.gov.ru)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве ко Дню города возможны изменения в работе метро. Из-за проведения праздничных мероприятий ко Дню Киева 25 и 26 мая 2019 года возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.