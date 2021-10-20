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В центре Киева на выходных ограничат движение транспорта: список улиц

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Среда 20 октября 2021 17:47
В центре Киева на выходных ограничат движение транспорта: список улиц Фото: В центре Киева на выходных ограничат движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве состоится Wizz Air Kyiv City Marathon. В связи с этим на выходных, 23 и 24 октября, будет ограничено движение в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, на выходных с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября будут перекрыты улицы Владимирский проезд и Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской).

При этом в воскресенье в связи с проведением марафона будут перекрыты следующие улицы:

с 5:00 до 22:00

  • ул. Аллы Тарасовой,
  • ул. Малая Житомирская,
  • ул. Трехсвятительская,
  • ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка),
  • ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади),

с 8:00 до 10:30

  • бульвар Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы),
  • площадь Победы,

с 8:00 до 11:00

  • ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого),
  • ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской),
  • ул. Жилянская,
  • ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади),

с 8:00 до 12:00

  • ул. Владимирская (от ул. Софиевской до бульвара Шевченко),
  • бульвар Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской),
  • ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Лысенко),
  • ул. Крещатик,
  • Европейская площадь,
  • Музейный переулок,
  • ул. Грушевского,

с 8:00 до 12:30

  • Петровская аллея,
  • Парковая дорога,
  • аллея Героев Крут,

с 8:00 до 15:30

  • ул. Нижний Вал,
  • ул. Глыбочицкая,
  • Глыбочицкий проезд,

с 8:00 до 16:00

  • ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской),
  • ул. Вячеслава Черновола,
  • ул. Сечевых Стрельцов,

с 8:30 до 13:00

  • Днепровский спуск (в направлении моста Патона),
  • ул. Лаврская,
  • ул. Запечерная,
  • бульвар Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой),
  • ограничения движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов),

с 8:45 до 13:00

  • проспект Соборности,
  • ул. Сверстюка,
  • Русановский канал,
  • ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона),
  • Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона),

с 8:45 до 13:30

  • Набережное шоссе (в направлении моста Патона),

с 8:45 до 15:30

  • ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади),

с 9:00 до 14:30

  • ул. Трухановская,

с 9:30 до 14:30

  • ограничения движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры),

с 9:30 до 15:30

  • ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона),
  • Гаванский мост,
  • Парк Муромец.

В центре Киева на выходных ограничат движение транспорта: список улиц

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