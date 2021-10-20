В центре Киева на выходных ограничат движение транспорта: список улиц
Фото: В центре Киева на выходных ограничат движение транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве состоится Wizz Air Kyiv City Marathon. В связи с этим на выходных, 23 и 24 октября, будет ограничено движение в центре города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Так, на выходных с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября будут перекрыты улицы Владимирский проезд и Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской).
При этом в воскресенье в связи с проведением марафона будут перекрыты следующие улицы:
с 5:00 до 22:00
- ул. Аллы Тарасовой,
- ул. Малая Житомирская,
- ул. Трехсвятительская,
- ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка),
- ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади),
с 8:00 до 10:30
- бульвар Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы),
- площадь Победы,
с 8:00 до 11:00
- ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого),
- ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской),
- ул. Жилянская,
- ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади),
с 8:00 до 12:00
- ул. Владимирская (от ул. Софиевской до бульвара Шевченко),
- бульвар Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской),
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Лысенко),
- ул. Крещатик,
- Европейская площадь,
- Музейный переулок,
- ул. Грушевского,
с 8:00 до 12:30
- Петровская аллея,
- Парковая дорога,
- аллея Героев Крут,
с 8:00 до 15:30
- ул. Нижний Вал,
- ул. Глыбочицкая,
- Глыбочицкий проезд,
с 8:00 до 16:00
- ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской),
- ул. Вячеслава Черновола,
- ул. Сечевых Стрельцов,
с 8:30 до 13:00
- Днепровский спуск (в направлении моста Патона),
- ул. Лаврская,
- ул. Запечерная,
- бульвар Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой),
- ограничения движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов),
с 8:45 до 13:00
- проспект Соборности,
- ул. Сверстюка,
- Русановский канал,
- ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона),
- Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона),
с 8:45 до 13:30
- Набережное шоссе (в направлении моста Патона),
с 8:45 до 15:30
- ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади),
с 9:00 до 14:30
- ул. Трухановская,
с 9:30 до 14:30
- ограничения движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры),
с 9:30 до 15:30
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона),
- Гаванский мост,
- Парк Муромец.