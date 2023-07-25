Центральна та місцева влада мають об'єднатися з громадськістю заради ефективного розподілу коштів, - Шуляк

В Україні успішно функціонує система Prozorro, Єдина державна електронна система у сфері будівництва, DREAM, які діють за принципом "всі бачать все". По суті, моніторинг електронних систем з боку громадян є єдиним наглядом за рішеннями органів місцевої влади та доцільністю тих чи інших закупівель з їхнього боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі телемарафону Єдині новини

"В Україні відбулася одна з найуспішніших реформ - реформа децентралізації. На місця віддані гроші з великими бюджетами: місто Київ - більш як 70 мільярдів, Дніпро - понад 22 мільярди гривень бюджету. Цими коштами органи місцевого самоврядування розпоряджаються без жодного втручання з боку центральної влади. Крім того, на місця було передано управління землями та рештою активів, якими розпоряджаються громади", - нагадала Шуляк.

Вона також зазначила, що всі рішення, які ухвалює місцева влада, залишаються без будь-якого державного нагляду.

"Раніше в Україні діяв нагляд за ОМС з боку органів прокуратури, який давно скасований. На сьогодні всі рішення, які ухвалює місцева влада, залишаються без будь-якого державного нагляду. Залишився тільки нагляд з боку громадянського суспільства, мешканців громад та небайдужих громадян, які ставлять місцевій владі незручні запитання", - наголосила Шуляк.

За даними Державної регуляторної служби, за словами Олени Шуляк, у першому кварталі 2023 року 75% всіх актів, ухвалених органами місцевої влади, були здійснені без регуляторних повноважень. 25% таких актів - з недотриманням вимог регуляторного законодавства.

"Це свідчить про те, що з боку держави повинен бути регуляторний нагляд, який не просто накладатиме вето на рішення місцевої влади, а визначатиме законність чи незаконність рішень, та відповідність їх законодавству та Конституції України", - переконана нардеп.

Шуляк зазначила, що етична складова є другою проблемою у розподілі коштів з боку органів місцевого самоврядування.

"Чи може місцева влада витрачати кошти на барабани та транспортні розв’язки, коли волонтери, бізнес, пересічні громадяни збирають кошти на наближення перемоги, є питанням етики. Сьогодні центральна та місцева влади разом з громадськістю мають об’єднатися, аби спрямувати кошти саме туди, де вони найбільше потрібні", - резюмувала Шуляк.