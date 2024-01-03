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Центр Вінниці залишився без світла: що говорять в міськраді

Вінниця , Середа 03 січня 2024 15:24
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Центр Вінниці залишився без світла: що говорять в міськраді Фото: у Вінниці зникло світло (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Центр Вінниці сьогодні, 3 січня, залишився без світла через аварійне вимкнення на високовольтній лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінниця.info.

За даними Цілодобової варти Вінниці, у зв'язку з тим, що відключення аварійне, наразі немає інформації про те, коли електроенергію буде відновлено.

"Зараз без світла вулиця Київська, Театральна, частково П’ятничани та центр міста. По часу поки зорієнтувати не можемо, адже це аварійне вимкнення. Наразі бригада займається та працює над цим", - зазначили у Цілодобовій варті.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, вчора внаслідок масованого ракетного обстрілу знеструмлювались високовольтні лінії та підстанції у Київській області. У Києві було знеструмлено майже 260 тисяч абонентів, в області - понад 184 тисячі.

Однак станом на ранок 3 січня у Києві та області світло відновили в усіх споживачів, які були знеструмлені через масовані ракетні обстріли.

У Миколаївській області через вибух біля підстанції відключилася лінія ПЛ 150 кВ, знеструмлювались побутові споживачі, яких було оперативно заживлено.

При цьому знизили генерацію 6 ВЕС - увечері 2 січня роботу станцій було відновлено.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари Росії по енергосистемі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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