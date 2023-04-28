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Центр Донецька опинився під обстрілом, снаряд влучив в автобус, є жертви (фото, відео)

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Донецьк, П'ятниця 28 квітня 2023 14:24
Центр Донецька опинився під обстрілом, снаряд влучив в автобус, є жертви (фото, відео) Фото: центр окупованого Донецька опинився під обстрілом (t.me/itsdonetsk)
Автор: Марія Кучерявець

Центр тимчасово окупованого Донецька сьогодні опинився під обстріл. Снаряд влучив у автобус, загинули 7 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини Донбасу.

Зокрема, в мережі пишуть про "прильоти" по РСК "Олімпійський", "Дитячому світу" і Парку кованих фігур.

Також місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців інформують, що під обстріл потрапила зупинка біля колишнього універсаму "Україна".

Також снаряд влучив у автобус, внаслідок чого він загорівся.

За словами очевидців, кількох людей вдалося витягнути з палаючого автобуса, але також відомо і про жертви. Окупаційна влада вже заявила про 7 загиблих.

Тим часом радник мера Маріуполя Петро Андрющенко звернув увагу на важливу деталь.

"Після терористичної атаки по неокупованій частині України росіяни завдають удар по окупованому Донецьку, аби прикрити постановкою "обстріл ЗСУ" своє людожерство та забезпечити моральне виправдання вбивства цивільних в Україні", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні російська армія масовано обстріляла Україну, випустивши 23 ракети по мирних українських містах. Зокрема, одна з ракет влучила по багатоповерхівці в Умані, де загинули щонайменше 16 людей.

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