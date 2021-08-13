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Цена на технологический газ, заложенная в тарифах на доставку, вдвое ниже рыночной, - глава АГРУ

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Украина, Пятница 13 августа 2021 13:13
Цена на технологический газ, заложенная в тарифах на доставку, вдвое ниже рыночной, - глава АГРУ Фото: Денис Сенектутов (пресс-служба АГРУ)
Автор: Мария Тарарыева

Из-за стремительного роста стоимости газа на мировом рынке, газораспределительные компании испытывают недостаток средств для закупки газа для собственных нужд на свободном рынке. В середине августа стоимость технологического газа, заложенная в тариф на распределение, была вдвое ниже рыночной цены.

Об этом заявил глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.

"В текущих тарифах на распределение только 30% средств предусмотрено на приобретение технологического газа - для производственно-технологических затрат, - отметил глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов. - На сегодня стоимость такого газа заложена в тарифе предприятий на уровне 7 тысяч гривен за тысячу кубических метров, а рыночная цена составляет около 15800 гривен за тысячу кубических метров, и это при условии предоплаты. В такой ситуации критическим является уровень расчетов предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед операторами газораспределительных систем".

По его оценкам, производители тепла для нужд населения в целом по Украине задолжали газораспределительным компаниям более 1 млрд гривен. Глава АГРУ отметил, что наряду с несоответствием цены газа на производственно-технологические нужды, это не позволяет им закупать газ на свободном рынке. Поэтому операторы ГРМ вынужденно пользуются так называемой услугой урегулирования ежесуточных небалансов. Цена такого газа со всеми штрафными коэффициентами составляет более 22 тысячи гривен.

По мнению Дениса Сенектутова, принятый законопроект № 3508-д только ухудшит ситуацию в газораспределительной отрасли. Документом предлагается внедрить списание до 80% тарифной выручки операторов ГРМ, в счет оплаты технологического газа.

"Но доля средств на эти цели в тарифе составляет только 30%. По его мнению, в данной ситуации интересы Операторов ГРМ могли бы быть учтены, потому как от механизма безакцептного списания будет зависеть выполнение инвестпрограмм, модернизация сетей к отопительному сезону и даже установка счетчиков", - заявил глава АГРУ.

Напомним, что тарифы на доставку газа ежегодно устанавливаются НКРЭКУ. Действующие тарифы на распределение природного газа утверждены постановлениями Регулятора 16 и 30 декабря 2020 года. Доля средств и стоимость газа для технологических нужд определяется для каждого Оператора ГРМ отдельно. На момент утверждения тарифов на распределение рыночная стоимость газа уже превышала 7500 гривен за тысячу кубических метров с НДС. В тарифах же до сих пор заложена стоимость технологического газа на уровне 7000 гривен за тысячу кубических метров с НДС.

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АГРУ Цена на газ
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