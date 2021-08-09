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Цена импортного газа с начала года выросла на 75%

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Понедельник 09 августа 2021 13:14
Цена импортного газа с начала года выросла на 75% Фото: стоимость импортного газа в Украине превысила 350 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного в период с 1 по 31 июля 2021 года. Цена составила 9746,8 гривен или 357,3 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с июнем цена выросла на 7,3% в гривневом эквиваленте и на 7,0% в долларовом.

По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 70,9% в гривнах и на 76,5% в долларах.

Цена импортного газа с начала года выросла на 75%

Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года - 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она росла и достигла 250 долларов в начале 2021 года.

Отметим, цена газа на европейском хабе TTF за последний год выросла в десять раз. В конце июля 2021 года газ подорожал до исторического максимума - примерно 500 долларов за тысячу кубометров. В начале августа рост цен продолжился.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

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