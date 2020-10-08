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Цена импортного газа за месяц выросла на треть

Киев, Четверг 08 октября 2020 12:54
Цена импортного газа за месяц выросла на треть
Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газ снова дорожает после значительного падения цен

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в сентябре 2020 года составила 3955,8 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 140,5 долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Таким образом, по сравнению с августом 2020 года цена импортного газа выросла на 35,6% в гривневом эквиваленте (с 2918,1 грн за 1 тысячу кубометров) и на 32,5% в долларовом эквиваленте (с 106,1 долларов за 1 тысячу кубометров).

При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 20,5% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров) на 4,2% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров).

Цена импортного газа за месяц выросла на треть

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м. Это на 17,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (6 415,8 грн).

В то же время цена газа для бытовых потребителей была на 2,8% выше, чем для небытовых, в то время как ранее цены для населения были ниже, чем для промышленности.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в Украине в декабре 2019 года составила 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров. По сравнению с декабрем 2018 года цена импортного газа снизилась на 54,4%. В долларах цена газа в декабре составила 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров, что на 46,3% меньше, чем год назад.

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