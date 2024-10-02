ua en ru
Ср, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Це предмет активної дискусії. У США відповіли, чи отримає Україна дозвіл бити по РФ ATACMS

Середа 02 жовтня 2024 20:15
UA EN RU
Це предмет активної дискусії. У США відповіли, чи отримає Україна дозвіл бити по РФ ATACMS Ілюстративне фото: у США відповіли, чи отримає Україна дозвіл бити по РФ ATACMS (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Постачання ракет ATACMS Україні є предметом активної дискусії. Це може вирішитись питанням перемовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла.

Кемпбелл нагадав, що США є одним з основних постачальників військової допомоги Україні. Він зауважив, що значна її частина була надана вчасно. А Штати також допомагали з тренуваннями військових.

"Зрештою, я думаю, що є розуміння того, що деякі з цих питань доведеться вирішувати за столом переговорів. І я сподіваюся, що в якийсь момент в недалекому майбутньому ми опинимося на шляху до певної дипломатичної взаємодії", - відповів він на питання щодо ATACMS.

Він також заявив журналісту, що немає відповіді на питання щодо застосування ATACMS.

Обмеження на використання зброї

Україна отримала від партнерів далекобійні ракети Storm Shadow, ATACMS та SCALP. Однак деякі країни, включно зі США та Британією, наклали обмеження на їх використання. Україна закликає зняти ці обмеження для ударів по території Росії.

Це питання обговорювали держсекретар США та міністр закордонних справ Британії під час зустрічі з президентом Зеленським у Києві. Також можливе обговорення з президентом США Джо Байденом під час візиту Зеленського до США.

Видання The Guardian повідомляло, що США та Британія вже прийняли відповідне рішення про українські удари по Росії, але не оголошують його. Дане питання також було обговорено під час поїздки президента до США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ATACMS Війна в Україні
NEWS
Україна втратила вигідний плацдарм. Чому ЗСУ вийшли з Вугледару і що може бути далі
Україна втратила вигідний плацдарм. Чому ЗСУ вийшли з Вугледару і що може бути далі
DAILY
Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів