Це марафон, а не спринт: Резніков про можливі терміни закінчення війни
Війна в Україні нагадує марафон і аж ніяк не спринтерську дистанцію. Тому сказати про те, на скільки українці наразі знаходяться ближче до "фінішу", тобто коли війна закінчиться, не можна.
Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Це не спринтерська дистанція. Це не 100-метрівка, не 60-метрівка, не 30-метрівка. Коли я зрозумів, що це не спринт, а марафон, тоді я собі сказав - почекай, щоби пробігти останні 195 метрів марафонської дистанції, ти повинен до цього протриматися 42 кілометри. Це означає, що ти 42 кілометри мусиш накопичувати енергію, ресурс, тримати темп, розумно його витрачати і потім, коли залишиться 195 метрів, рвонути. Щоб першим торкнутися цієї стрічки чи хоча б бути у призах", - розповів він.
Резніков стверджує, що всі українці наразі біжать марафон і сказати, за скільки ми знаходимося кілометрів від фінішу, він не може, бо "це дуже умовне порівняння".
"Поки що весь цей етап ми успішно пробігли. Усі ці наші переможні акції у вигляді контрнаступів, визволення наших територій, уміння протистояти окупантам і навіть посилення нашої ППО. І навіть вміння збивати іранські дрони, і непотрапляння в блекаут, і непотрапляння в банкрутство, і навіть вміння з цього робити гроші, і платити податки, і навіть вивозити зерно та олію", - додав він.
На думку Резнікова, всі українці за час війни стали "айронменами": змогли і бігти, і плисти, і крутити педалі, навчилися витривалості та взаємодії в уряді.
"У нас дуже працездатний уряд, немає чвар, якоїсь лайки. Ми біжимо цей марафон, і я вважаю, що біжимо успішно. Причому вся країна. Мені б хотілося сказати, що ми на стільки-то кілометрів ближче до фінішу, але не можу цього сказати", - додав очільник Міноборони.
Як повідомлялось, в інтерв'ю РБК-Україна начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, завершенням війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року. Інакше, якщо не буде повернено Крим чи Донбас, війна триватиме доти, доки ці всі території не повернуться під контроль України.
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