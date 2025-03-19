"Це буде Берлін". Зеленський пояснив, чому не можна завершувати війну на контактній лінії

Україна не може завершити війну з Росією на контактній лінії. У деяких місцях вона розділяє населені пункти.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Zoom-брифінгу для журналістів.

Глава держави наголосив, що питання територій буде найскладнішим у контексті мирного процесу. Він запевнив, що українські дипломати максимально захищатимуть інтереси України.

За словами Зеленського, президент США Дональд Трамп розуміє, що Україна на юридичному рівні ніколи не визнає контроль Росії над українськими територіями.

Президент вважає, що повне припинення вогню з Росією вже наближається. І до нього потрібно прийти, щоб далі обговорювати питання закінчення війни. Тоді й будуть обговорюватися території.

"І якщо американці будуть дуже сильно намагатися це зробити (мова про припинення вогню - ред.), вони зроблять це. Тому що від нас є точна добра воля. І Європа вся, всі ми підтримуємо це... Ми нікого не боїмося, ми все це пройдемо, але це найлегший зараз момент дипломатичних зусиль з тих моментів, які на нас чекають", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що є міста та інші населені пункти, які "розрізані" контактною лінією.

"Якщо в деяких місцях ви будете залишати цю лінію, ви просто залишите міста або села без життя. Ніхто не повернеться в половину міст. І якщо десь люди повернуться, то це буде Берлін. Я сказав чесно президенту Трампу: "Чи хочемо ми Берлін, чи хочемо ми багато таких міст?" - звернув увагу президент.

За його словами, Берлінська стіна - це не варіант. І Трамп із цим погодився. Тому це питання ще буде обговорюватися.