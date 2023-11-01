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ЦАХАЛ оголосив про прорив лінії оборони ХАМАСу

Середа 01 листопада 2023 21:17
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ЦАХАЛ оголосив про прорив лінії оборони ХАМАСу Ілюстративне фото: ЦАХАЛ оголосив про прорив лінії оборони ХАМАСу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборони ХАМАС у північній частині Сектора Газа.

Про це заявив речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, наземна операція ЦАХАЛ просувається за планом.

"Завдяки попередньому плануванню, точним даним розвідки та спільним атакам з землі, повітря та моря. Наші війська прорвали передові лінії оборони ХАМАС на півночі сектора Газа", - каже Хагарі.

Наземна операція ізраїльської армії

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення в Ізраїль. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" і почав регулярно обстрілювати цілі в Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

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Ізраїль ХАМАС Сектор Газа
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