Тривога в Нікопольскому районі тривала 9 годин, але є "хороша новина"

Російські окупанти вночі не обстрілювали Дніпропетровську область. І це при тому, що в Нікопольському районі, який найбільше потерпає від ворожих атак тривога тривала 9 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Ранок починається з хорошої новини: ніч в Дніпропетровській області видалася спокійною. Жодного обстрілу наших громад", - розповів він. За словами Лукашука, у Нікопольському районі повітряна тривога тривала відучора й до самого ранку, майже 9 годин. "На щастя, минулося", - констатував він.