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Тривога в Нікопольскому районі тривала 9 годин, але є "хороша новина"

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Дніпро, Четвер 16 березня 2023 08:29
Тривога в Нікопольскому районі тривала 9 годин, але є "хороша новина" Фото: тривога у Нікопольському районі Дніпропетровської області тривала 9 годин (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вночі не обстрілювали Дніпропетровську область. І це при тому, що в Нікопольському районі, який найбільше потерпає від ворожих атак тривога тривала 9 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Ранок починається з хорошої новини: ніч в Дніпропетровській області видалася спокійною. Жодного обстрілу наших громад", - розповів він.

За словами Лукашука, у Нікопольському районі повітряна тривога тривала відучора й до самого ранку, майже 9 годин.

"На щастя, минулося", - констатував він.

Як повідомлялось, у середу, 15 березня, росіяни обстріляли Марганець у Дніпропетровській області та вбили двох людей.

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Днипро Дніпропетровська область
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