Тривога в Нікопольскому районі тривала 9 годин, але є "хороша новина"
Російські окупанти вночі не обстрілювали Дніпропетровську область. І це при тому, що в Нікопольському районі, який найбільше потерпає від ворожих атак тривога тривала 9 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Ранок починається з хорошої новини: ніч в Дніпропетровській області видалася спокійною. Жодного обстрілу наших громад", - розповів він.
За словами Лукашука, у Нікопольському районі повітряна тривога тривала відучора й до самого ранку, майже 9 годин.
"На щастя, минулося", - констатував він.
Як повідомлялось, у середу, 15 березня, росіяни обстріляли Марганець у Дніпропетровській області та вбили двох людей.
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