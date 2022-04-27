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Тридцать дней оккупации. Фоторепортаж из освобожденного от "русского мира" Тростянца

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Тростянец, Среда 27 апреля 2022 16:00
Тридцать дней оккупации. Фоторепортаж из освобожденного от "русского мира" Тростянца Фото: Тростянец находился месяц под российской оккупацией (facebook.com/93OMBr)
Автор: Дмитрий Левицкий

Тридцать дней, именно столько длилась российская оккупация Тростянца - небольшого городка в Сумской области. За эти дни его жители пережили боль, страх и страдания, но - не сломались.

Как жил город под оккупацией и как выглядел Тростянец после освобождения - в фоторепортаже РБК-Украина.

Город изменился. Это уже не тот Тростянец, которым он был до вторжения России. Полный жизни городок, славный своими фестивалями, теперь встречает разрушенными и сгоревшими домами. Вместо ароматного запаха бисквита от фабрики шоколада, теперь в воздухе ощущается та боль и те страдания, которые пережил город за месяц оккупации.

На улицах очень редко встречаются люди, особенно в вечернее время. Там, где до войны играли дети, - никого. В основном люди собираются возле точек выдачи гуманитарной помощи, аптек и работающих магазинов.

Фото: оккупанты начали совершать преступления против тростянчан с первого дня (РБК-Украина)

Совершать преступления против мирного населения Тростянца оккупанты начали с первых дней. В частности, российские снайперы расстреляли автомобиль в районе железнодорожного вокзала. Тогда по меньшей мере один человек погиб и были раненные.

В течение месяца оккупанты похищали людей, пытали, выселяли из домов. Одному мужчине российские солдаты сожгли дом и гараж, вместе с новым, недавно приобретенным автомобилем. "Стал не только беженцем, но и бездомным", - рассказывал он.

Тростянец ежедневно попадал под обстрелы. На некоторых улицах почти не осталось уцелевших домов, а многоэтажку возле железнодорожного вокзала оккупанты прицельно расстреливали, пока она не сгорела дотла. Тростянчане говорят, что россияне применяли различные зажигательные патроны и снаряды. А больницу расстреляли из танков.

Фото: оккупанты сбежали из города под давлением украинских военных (РБК-Украина)

Из города оккупанты начали бежать в ночь на 25 апреля, когда к окраинам города подошли украинские военные. Как рассказывают местные, россияне погрузились в грузовики и спешно выехали в сторону границы. Говорят, что не доехали. После себя оставили не только запасы боеприпасов, но и горы мусора.

"Когда я впервые спустился туда, где были россияне, я не просто был шокирован, я хотел блевать. Там, где ходили в туалет, там и ели, и спали", - рассказал РБК-Украина военный, дежуривший на территории вокзала. Он в Тростянце был впервые, хоть сам родом из соседней Харьковщины.

Фото: Тростянец постепенно оживает после российской оккупации (РБК-Украина)

Через месяц после освобождения Тростянец постепенно оживает. Силами энергетиков восстановлена электрификация, появилась мобильная связь, начали восстанавливать интернет-сеть. В город постоянно прибывает помощь, от еды - до "скорых". Но "шрамы" от оккупации, такие же глубокие, как рвы на площади перед вокзалом, наверное, останутся навсегда.

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