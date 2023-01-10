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Три пункти. У Зеленського сказали, що дасть постачання Україні західної зброї

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Київ, Вівторок 10 січня 2023 15:49
Три пункти. У Зеленського сказали, що дасть постачання Україні західної зброї Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Постачання західної зброї дозволяють Україні вирішити кілька завдань на фронті. Серед яких - обнулення "військової репутації" РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Постачання західної зброї дозволяють Україні вирішити кілька завдань. 1. Обнулення "військової репутації" РФ; 2. Прискорення звільнення територій та закриття "українського фронту" на десятиліття; 3. Локалізація конфлікту на окупованих територіях, щоб не було розростання та масштабування війни", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що напередодні засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), яке відбудеться 20 січня, все більше серед західних політиків лунають заяви щодо постачання Україні необхідного озброєння.

Так, сьогодні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, говорячи про танки, заявила, що Україна має отримати всю зброю, якої вона потребує.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг не виключив можливості постачання країнами-членами Альянсу важких танків Україні.

Тим часом США розглядають можливість в рамках нового пакету допомоги відправити Україні бойові броньовані машини Stryker.

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