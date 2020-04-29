Три месяца пандемии: ВОЗ созывает заседание чрезвычайного комитета

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Комитет проведет заседание 30 апреля

Чрезвычайный комитет по коронавирусу Всемирной организации здравоохранения проведет совещание 30 апреля для оценки эпидемиологической ситуации в мире. Об этом во время брифинга заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что прошло уже три месяца, как в мире было объявлено наивысший уровень чрезвычайного состояния из-за вспышки COVID-19.

"В соответствии с международными медико-санитарными правилами завтра я созываю чрезвычайный комитет. Прошло почти 3 месяца с тех пор, как мы объявили чрезвычайную ситуацию, и именно это было предложено комитетом - оценить эволюцию пандемии и дать рекомендации по обновленным рекомендациям", - сообщил Гебреисус.

Он напомнил, что первый случай заражения вне Китая произошел 13 января в Таиланде. Через 10 дней, после посещения эпицентра вспышки, китайского города Ухань, специалисты нашли доказательства, что коронавирус передается от человека к человеку.

"Чрезвычайный комитет был разделен в своем мнении и не советовал мне объявить чрезвычайную ситуацию, имеющую международное значение. 30 января я вновь созвал чрезвычайный комитет и, получив их рекомендации, объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения во всем мире - самый высокий уровень тревоги ВОЗ", - рассказал Гебреисус, отметив, что на тот момент было известно о менее 100 случаях и не было зафиксировано ни одной смерти за пределами Китая.

Напомним, сегодня стало известно, что американские спецслужбы расследуют возможный факт скрытия пандемии Китаем и Всемирной организацией здравоохранения на начальных этапах вспышки.

Ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения.

По данным неправительственной организации по вопросам гуманитарной помощи Международного комитета спасения, без помощи уязвимым странам заразиться коронавирусом могут 1 миллиард жителей планеты.