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Трейдеры обогатились на 26 млрд грн из-за махинаций на рынке электроэнергии, - нардеп

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Киев, Четверг 24 июня 2021 12:29
Трейдеры обогатились на 26 млрд грн из-за махинаций на рынке электроэнергии, - нардеп Фото: Валентин Наливайченко (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: РБК-Украина

Семь трейдеров, которых НАБУ подозревает в махинациях на рынке электрической энергии, в 2020 году заработали 26,2 млрд грн благодаря коррупционным связям с действующим составом НКРЭКУ.

Об этом сообщил народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.

"Сегодня наша ВСК получила данные финансовой отчетности 7 трейдеров-посредников, в отношении которых НАБУ проводит расследование по факту махинаций с ценами на электрическую энергию. Суммарно фигуранты расследования за прошлый год обогатились на 26,2 млрд грн. Это более 50% всего годового дохода национальной компании "Энергоатом", - сообщил нардеп.

Он подчеркнул, что именно из-за махинаций этих трейдеров, государственный "Энергоатом" в прошлом году понес рекордные убытки в почти 5 млрд грн.

"Ответственность за махинации трейдеров лежит на действующем составе НКРЭКУ. Более того, у ВСК есть основания полагать, что руководство регулятора материально заинтересовано в продолжении коррупционных схем и махинаций трейдеров", - отметил Наливайченко.

Он подчеркнул, что временной следственной комиссией установлены уже несколько неопровержимых доказательств прямой связи подозреваемых в махинациях с высшим руководством НКРЭКУ.

"Парламентская ВСК максимально способствует расследованию НАБУ относительно вопиющих фактов махинаций на рынке электрической энергии. Мы требуем немедленно провести допрос руководителя комиссии на предмет его связей с трейдерами, занимающимися махинациями и паразитируют на государственных энергетических активах", - подытожил экс-глава СБУ.

Напомним, в конце мая Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами лишь 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

Позже Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

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