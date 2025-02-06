Третій етап житлової реформи ініціюють у 2026 році, - Шуляк

Третій етап житлової реформи, яка запустить низку механізмів для вирішення житлових проблем українців і з допомогою яких можна буде реалізувати їх право на житло, ініціюють у наступному році.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Українського радіо".

Наразі вже зареєстровано один з трьох законопроєктів, який її розпочне - законопроєкт №12377, “Про основні засади житлової політики”. Його ухвалення - одна з умов участі України у програмі Ukraine Facility, за якою ми отримуємо 50 млрд євро від ЄС до 2027 року.

За її словами, мета зареєстрованого 6 січня законопроєкту №12377 - розпочати масштабну реформу житлової сфери, в результаті чого українці отримають реальну можливість реалізувати своє гарантоване конституцією право на житло. Оскільки нині Україна продовжує жити за Житловим кодексом, створеним ще у 80-х роках минулого століття, який з очевидних причин не працює. Як результат, станом на сьогодні майже 600 тисяч українських родин стоять в різних чергах на отримання житла.

"Крім того, є ще велика черга на житло серед наших військовослужбовців. Повномасштабне вторгнення ще більше поглибило всю проблематику, яка стосується житла і застарілого житлового кодексу. На сьогодні в нас майже 5 млн зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Новий законопроект передбачає формування соціального житла, яким будуть володіти наші громади", - додала Шуляк.

Вона підкреслила, що на сьогодні жодна громада в нашій країні не має достатнього фонду соціального житла для того, щоб швидко реагувати на різні потреби та виклики. Перш за все це буде житло для ВПО, також службове житло для різних працівників бюджетної сфери. Водночас, передбачається і розширення різних доступних фінансово-кредитних механізмів.

"На сьогодні у нас працює єдина державна програма "єОселя". Звичайно хотілося б, щоб на ринок заходив приватний капітал і формував житловий фонд. Згідно з новим законодавством в Україні буде створена єдина цифрова аналітична житлова система, яка працюватиме з різними масивами даних. Система підбиратиме для людини найкращі варіанти житла відповідно до її потреб і доходів. Житло для багатьох категорій населення є недоступним. Це і молодь, і педагоги, і ВПО. Тому наше основне завдання – зробити більше механізмів, щоб таке житло було доступним", - пояснила нардепка.

Зараз молодь до 26 років може скористатися програмою "єОселя", сплативши перший внесок у розмір 10% і надалі сплачувати іпотеку протягом 20 років. Раніше ВПО мали шукати житло під програму "єОселя", яке не старше трьох років, що було дуже складно зробити. Відтак було розширено термін по "єОселі" для ВПО на термін до 10 років. Ці зміни - результат проведених у минулому році публічних консультацій на тему вдосконалення нового житлового законодавства.

Шуляк також наголосила, що його ухвалення - умова ЄС щодо отримання Україною 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility. Для ЄС цей пункт - обовʼязковий, оскільки там прагнуть, щоб усі мешканці країн Європейського Союзу були заможними і спроможними. Житлова політика – це якраз частина виконання таких завдань.

Водночас, парламенарка вказала, що для запуску житлової реформи знадобиться декілька законів. Зареєстрований законопроєкт №12377 - тільки перший з трьох і рамковий, оскільки він окреслює основні напрямки майбутньої житлової реформи. Однак, не чекаючи його ухвалення вже розпочато роботу над наступними законопроектами, які продовжуватимуть реформу.

"Цього року будуть обговорення майбутніх законопроєктів з цього приводу, а в 2026 році можна буде ініціювати третій етап житлової реформи", - резюмувала Шуляк.