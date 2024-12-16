Третина регіональних проєктів з відбудови за державний кошт - дороги і мости: які вже відновили

У 2023 році за державний кошт вдалося відновити важливу частину транспортної інфраструктури - більше ніж 100 автомобільних і залізничних мостів, зруйнованих у перший рік війни. На регіональні проєкти з відбудови, частиною яких є відновлення транспортної інфраструктури, виділили загалом майже 10 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

За її словами, частина проєктів з відновлення транспортної інфраструктури України, зокрема доріг і мостів, зруйнованих упродовж 2022 року, фінансувалася з Фонду ліквідації російської збройної агресії, який створили за рахунок арештованих активів російських банків, що працювали в Україні до повномасштабного вторгнення, а також 50% прибутку Нацбанку. Майже 10 млрд гривень з нього пішли на регіональні проєкти з відбудови. Йшлося про більше ніж 300 проєктів.

"З Фонду ліквідації наслідків російської збройної агресії у 2023 році 9,2 млрд грн пішли на регіональні проєкти відбудови, ​​8,8 млрд грн — на ліквідацію наслідків знищення Каховської ГЕС, зокрема будівництво магістральних водогонів для регіонів, що постраждали. З 300 проєктів щонайменше 35 проєктів - транспортна сфера, ще 34 проєкти - водопостачання і водовідведення", - повідомила вона.

Вона додала, що у минулому році вдалося відновили 138 автомобільних і залізничних мостів.Мости відновлювали у Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській та інших областях. Будівельні роботи ведуться також на десятках об'єктів у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Парламентарка також наголосила, що значна кількість проєктів з відновлення транспортної інфраструктури, що були розпочаті у 2022-2023 році, були складними технічно і тривали до тепер. Зокрема, у жовтні 2024 року у Чернігові завершено будівництво одного з найбільших інфраструктурних проєктів України — мосту, довжиною 628 метрів через річку Десна. Це найкоротший шлях від київської траси до центру Чернігова.

Крім цього, цьогоріч вдалося відновили міст на автомобільній дорозі Р-79 на Харківщині, де проходить один із найбільш важливих логістичних маршрутів. Загалом, на Харківщині внаслідок російської збройної агресії зруйнували 27 мостів. Станом на зараз на 22 мостах зробили повноцінні об’їзди або їх відремонтували.

"Досить продуктивно відбувалися і продовжують проходити відновлювальні роботи на Миколаївщині. Станом на зараз відновили майже усі мости, які були пошкоджені внаслідок російської агресії. 19 мостів, які зазнали руйнувань через активні бойові дії на території області станом на серпень 2024 року повністю відбудовані. Основний, найбільший міст – це у Вознесенську. 9 серпня, по ньому вже відкрили дорожній рух. Саме цей міст у 2022 році зупинив просування окупаційних російських військ", - зазначила Олена Шуляк.

Вона додала, що в державному бюджеті України на 2025 рік заклали 8 мільярдів гривень на будівництво нового водогону для Миколаєва, щоб забезпечити місто питною водою у зв’язку з недостатністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції. Будівництво планують завершити до кінця червня наступного року.

"Крім цього, у серпні було завершено будівництво магістрального водогону “Інгулець — Південне водосховище”. Це найбільший інфраструктурний проєкт за роки незалежності України, який відбудували за рекордні 11 місяців після підриву Каховської ГЕС. Потужності нового водогону достатньо для безперебійної подачі води мешканцям Криворізького району", - зауважила нардепка.

Важливою складовою коштів, які виділялися з Фонду на проєкти з відновлення, стала програма компенсацій за пошкоджене і зруйноване в результаті російської збройної агресії житло "єВідновлення". Вона фінансувалася з Фонду протягом 2023 року. З початку 2024 року до фінансування програми долучилися міжнародні партнери, зокрема Світовий банк і Банк розвитку Ради Європи.

Загалом, підкреслила Шуляк, українцям перерахували у якості компенсацій 16,5 млрд гривень, з яких майже 9 млрд склали компенсації за зруйноване житло. Програму мають розширювати і надалі, вважає вона. Так, наступним етапом має стати розширення "єВідновлення" для громадян, чиє пошкоджене або зруйноване житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

"Для нормального функціонування програми компенсацій за пошкоджене і зруйноване внаслідок російської агресії житло "єВідновлення" потрібно 20-25 млрд гривень на рік. Парламент і Уряд продовжують шукати можливості для її фінансування. Так, вже підтвердив свою участь у програмі й на наступний рік Світовий банк. Крім цього, наразі тривають перемовини щодо передачі Україні прибутків від заморожених активів росіян за кордоном. Сподіваюся, що у 2025 році ми їх отримаємо і частина піде на програму "єВідновлення", - резюмувала Шуляк.