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Треть украинцев не имеют сбережений, остальным хватит на три месяца

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 17:11
Треть украинцев не имеют сбережений, остальным хватит на три месяца Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале марта 2021 года примерно семь из десяти украинцев (70%) имеют определенные сбережения. В среднем их должно хватить на 2,7 месяцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, хватит сбережений:

  • менее чем на месяц - 10%,
  • в месяц - 17%,
  • на 2 месяца - 14%,
  • в 3-4 месяца - 10%,
  • на 5-6 месяцев - 6%,
  • на 7-12 месяцев - 2%,
  • более чем на год - 2%,
  • затрудняюсь сказать - 10%.

Треть украинцев не имеют сбережений, остальным хватит на три месяца

Опрос компании Research & Branding Group проводилось с 4 по 14 марта 2021 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, в 2020 году украинцы тратили на еду, коммуналку две трети своих денег. Самой большой статьей расходов за 2020 год были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 41,0%. Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 14,1%.

Отметим, по прогнозу правительства, по итогам 2020 года ожидается сокращение конечных потребительских расходов домохозяйств на 1,2%.

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