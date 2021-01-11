Треть киевлян ожидают потери доходов из-за январского локдауна

Фото: карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Для трети киевлян (32%) введение локдауна в январе 2021 года означает потерю дохода, а для каждого пятого (21%) - ограничение свободы. Вместе с тем для 23% жителей столицы Украины локдаун является обычной жизнью, а для каждого десятого (9%) - это отдых.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

В то же время для 6% киевлян локдаун является не потерей работы, не отдыхом, а тяжелым трудом.

Мнения киевлян относительно январского локдауну разделились пополам: 42% жителей столицы такое решение Кабинета министров поддержали и столько же (42%) - не поддержали. Еще 16% киевлян - не определились.

Опрос проводился в г. Киеве с 15 по 24 декабря 2020 года. Всего опрошено 402 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Киева по полу и возрасту. Максимальная погрешность выборки не превышает 4,9%.

Напомним, Кабинет министров постановлением от 9 декабря 2020 года № 1236 ввел новые ограничения в связи с острой респираторной инфекцией SARS-CoV-2. Этим же постановлением водятся дополнительные карантинные мероприятия с 8 до 24 января 2021 года.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", более половины украинцев (56%) поддерживают решение правительства ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Выступают против 41% респондентов.