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Требовал деньги за поступление: в Ровно поймали на взятке профессора

Новина українською →
Ровно, Четверг 15 июля 2021 16:06
Требовал деньги за поступление: в Ровно поймали на взятке профессора Фото: в Ровно поймали на взятке профессора (facebook.com/DSI.police.ukraine)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители задержали профессора Ровенской медицинской академии при получении взятки. Он за 33 тысячи гривен обещал помочь при поступлении в вуз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

"Оперативники разоблачили неправомерную деятельность профессора. Вчера, 14 июля, его задержали в порядке ст. 208 УК после получения им обусловленной суммы "вознаграждения",- говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды).

В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Фото: задержание профессора Ровенской медицинской академии при получении взятки (facebook.com/DSI.police.ukraine)

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коррупция взятка
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