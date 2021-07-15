Требовал деньги за поступление: в Ровно поймали на взятке профессора
Правоохранители задержали профессора Ровенской медицинской академии при получении взятки. Он за 33 тысячи гривен обещал помочь при поступлении в вуз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
"Оперативники разоблачили неправомерную деятельность профессора. Вчера, 14 июля, его задержали в порядке ст. 208 УК после получения им обусловленной суммы "вознаграждения",- говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды).
В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Фото: задержание профессора Ровенской медицинской академии при получении взятки (facebook.com/DSI.police.ukraine)