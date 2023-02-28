З травня в Україні запрацює цифрова система реабілітації

Україна запроваджує цифрову систему реабілітації, яка стартує в травні цього року. Нова система дозволить зберігати дані про здоров'я пацієнтів в єдиному місці - електронній медичній картці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.