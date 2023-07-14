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У травні-червні ТЕС "ДТЕК Енерго" збільшили виробництво електроенергії на 20-30%

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П'ятниця 14 липня 2023 13:11
У травні-червні ТЕС "ДТЕК Енерго" збільшили виробництво електроенергії на 20-30% Фото: у травні-червні ТЕС "ДТЕК Енерго" збільшили виробництво електроенергії на 20-30% (dtek com)
Автор: Сергей Новиков

Зараз українська енергосистема відчуває підвищене навантаження через спеку і масове використання кондиціонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

"Це сезонний фактор і таке відбувається щороку. Наші теплоелектростанції також це відчувають, адже у ці дні несуть підвищене навантаження. І роблять це не вперше. Останні два місяці наші ТЕС відпускали в енергосистему, в середньому, на 20-30% більше е/е, ніж у травні-червні 2022 року. Всього ж за перше півріччя ТЕС ДТЕК згенерували в українську енергосистему майже 7 млрд кВт*год е/е", - розповів Салєєв.

Коментуючи "екватор" підготовки до майбутнього опалювального сезону він акцентував увагу, що українська енергосистема увійде в нього зі значно меншим запасом міцності, ніж це було минулого року. Тому, на його переконання, головне завдання енергетиків - відновити якомога більшу частку потужностей як до початку опалювального сезону, так і продовжувати відновлювати обладнання вже під час його проходження.

"У березні - червні цього року енергетики ДТЕК реалізували 7 ремонтів енергоблоків ТЕС. Ще стільки ж - зараз у процесі. Це планові ремонти, адже обладнання станцій посилено працювало минулого опалювального сезону, і повинно бути готово до такої ж роботи майбутньої зими. План енергетиків на цьогорічну ремонтну кампанію - привести до ладу 27 енергоблоків. За перше півріччя інвестували в планові ремонти 1,5 млрд грн, за підсумками ж року плануємо збільшити вкладення до 3,5 млрд грн", - розповів Салєєв.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК розконсервовує на своїй ТЕС енергоблоки для збільшення потужності в опалювальний сезон на 500 МВт.

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