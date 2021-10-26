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На трассе "Купянск-Кругляковка" завершился капремонт моста через железную дорогу

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Харьков, Вторник 26 октября 2021 16:30
На трассе "Купянск-Кругляковка" завершился капремонт моста через железную дорогу Фото: на трассе "Купянск-Кругляковка" завершился капремонт моста через железную дорогу (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершен ремонт путепровода, расположенного на дороге Купянск-Кругляковка. Мост через железную дорогу капитально отремонтировали впервые за 50 лет его существования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

"По мосту проходило очень много грузов и, как любая конструкция, со временем он стал нуждаться в ремонте. Я очень благодарен за то, что на наши просьбы откликнулись, были выделены средства в рамках программы «Большая стройка». Работы проделали вовремя и сегодня жители города Купянска очень благодарны за это", - сказал глава Купянской районной государственной администрации Валерий Любота.

На трассе &quot;Купянск-Кругляковка&quot; завершился капремонт моста через железную дорогу

В ходе ремонта мостостроители демонтировали части моста, покрытые трещинами. Конструкции строения были усилены и забетонированы. Сверху было устроено новое дорожное покрытие. Кроме того, на объекте были установлены водоотводы, поручни и солнечные батареи.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках "Большой стройки" в 2020 году было построено и обновлено 216 мостов. До конца этого года планируется строительство и обновление еще 245 мостов.

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