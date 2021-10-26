На трассе "Купянск-Кругляковка" завершился капремонт моста через железную дорогу

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершен ремонт путепровода, расположенного на дороге Купянск-Кругляковка. Мост через железную дорогу капитально отремонтировали впервые за 50 лет его существования.

"По мосту проходило очень много грузов и, как любая конструкция, со временем он стал нуждаться в ремонте. Я очень благодарен за то, что на наши просьбы откликнулись, были выделены средства в рамках программы «Большая стройка». Работы проделали вовремя и сегодня жители города Купянска очень благодарны за это", - сказал глава Купянской районной государственной администрации Валерий Любота.

В ходе ремонта мостостроители демонтировали части моста, покрытые трещинами. Конструкции строения были усилены и забетонированы. Сверху было устроено новое дорожное покрытие. Кроме того, на объекте были установлены водоотводы, поручни и солнечные батареи.