На трассе Днепр-Павлоград стартовало устройство финишного слоя дорожного покрытия

На отдельных участках трассы Днепр-Павлоград, которую ремонтируют в рамках программы президента "Большая стройка", началось устройство финишного слоя дорожного покрытия. Обновленная дорога станет частью самой длинной в стране трассы М-30 Стрый-Изварино.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

"Павлоградская трасса - важная транспортная артерия на карте Днепропетровщины. Она имеет государственное значение. После окончания ремонта начнет новую жизнь. В составе длинной магистрали страны – "Дороги Единства" М-30 ", - отметил глава области Валентин Резниченко.

Сейчас на трассе длиной 63 км восстанавливают съезды, виадуки, развязки, заканчивают укладывать выравнивающий слой асфальтобетона.

Отремонтированная Павлоградская трасса будет иметь 37-сантиметровое покрытие. Новая дорожная одежда будет крепкой и сможет выдерживать большие нагрузки.

Параллельно на дороге обновляют 19 мостов. На объектах заменяют деформационные швы и наносят гидроизоляцию.

В данный момент на подъезде к Павлограду дорожники расширяют проезжую часть. Это один из самых сложных участков протяженностью 1,5 км. Там планируется устроить 4 полосы движения в обе стороны. Для этого подрядчики переносят газопровод.

Асфальтобетон для ремонта трассы изготавливают в Павлограде на одном из самых мощных заводов в Европе.